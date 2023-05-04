新北市土城區過去汙水排放較無完整規畫，水利局辦理「新北市土城地區汙水下水道系統新建工程第11標（分支管及用戶接管）」，已於日前開工，預計2026年4月底，區內3474戶將受惠，改善周邊汙水排放汙染問題。

水利局長宋德仁表示，土城區汙水下水道系統，自2010年開始由營建署代辦，已完成10件工程，第11標工程由水利局發包，工程將先進行道路段下游汙水管線佈設，再辦理上游住戶用戶接管，用戶接管施工前會先逐里召開大型說明會，說明施工期程及配合原則，並於後巷施工前再召開各後巷說明會及逐戶訪談，針對每條後巷個案說明，讓住戶充分了解施工方式及配合事項。

土城區污水下水道工程第11標開工，明德路一段以南區域工程範圍。（水利局提供）

宋德仁說，該工程用戶接管範圍包含四川路二段以南、廣福街、廣福街68巷以西，四川路二段47巷、四川路二段245巷以東部分區域、廣福街68巷以北地區，及明德路一段以南，青雲路沿線至青雲路434巷與青雲路交叉口，共有復興里、瑞興里、清和里及清化里等4里，將有3474戶受惠污水接管服務，預計2026年4月底完工，工程經費3億2056萬元，截至2023年3月底，土城區汙水接管率為63.58％，完工後預計提升土城區接管率5.89％，全區接管率可達69.47％。