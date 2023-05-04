為積極推動月經平權及校園性別平等教育，行政院教育部先前宣布將從8月起實施「友善提供多元生理用品計畫」，補助各縣市採購女性生理用品，讓有急用、經濟條件較弱勢的女學生都能取得生理用品。桃園市教育局表示，今年向中央爭取到737萬經費，將由校方自行採購生理用品發放給有急用或者經濟弱勢的女學生。

女生大約從國小中、高年級起，身體會陸續發育並進入青春期，這時每個女生都會遇到人生首次的初經。有些人月經來潮前會出現腰痠、腹脹、乳房脹痛等跡象，但有些人的症狀並不明顯，許多女生每個月就要面臨被月經「突襲」，沒帶生理用品又身處校園，極度不便，為此教育部宣布將從8月起實施「友善提供多元生理用品計畫」，針對國小4年級至高中3年級的女學生給予補助。

市議員錢龍認為，生理期的狀況是每月常態性的問題，呼籲教育局及早規畫生理用品的採購，此外也盼能比照台北市全面給予每名女學生補助，消弭月經貧窮才讓桃園成為月經平權的友善城市。市議員舒翠玲則說，女學生在學校有時會突然遇到沒有生理用品的情況，有些弱勢家庭的孩子甚至可能因為經濟因素無法購買衛生棉，更加羞於啟齒，盼能早日終結月經貧窮。

教育局表示，今年8月起至12月已向教育部爭取到737萬4千元經費，經盤點市內國小4年級至高中3年級的狀況，女學生數為100人內，有68所學校每月可獲400元補助；女學生數為101至999人內，有193校每月可獲800元補助；女學生數為1000人以上，有20所學校每月可獲1000元補助。將由校方自行採購生理用品，放置在保健中心、校醫室，兼顧衛生及安全。

此外針對弱勢女學生每人每月發放200元補助，教育局說，將以低收入戶、中低收入戶、導師認定或家庭突發因素者為發放對象，總計有6206名弱勢女學生受惠，一樣由校方採購後再發放給學生。