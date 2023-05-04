萬金蓮參加關西鎮鄉土文化協會，研究在地文史，也做了相當多的田野調查。（萬金蓮提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣關西鎮民萬金蓮原為高中國文教師，退休後加入關西鎮鄉土文化協會，並參與關西鎮志編寫，主筆家族與人物系列。關西鎮志付梓後，萬金蓮有感篇幅有限，手頭資料豐富，於是在疫情期間整理田調資料，寫下從清治、日治以及戰後3個時代關西開墾故事，在文化局支持下出版了《細說關西歷史人物》。萬金蓮表示，關西鎮小人物的故事緊扣大歷史發展，這本由關西人寫關西人的書籍，盼能帶來關心家鄉的風氣。

萬金蓮在2016年參加當時交通大學客家學院團隊，替關西鎮公所編寫關西鎮志，並根據專長主筆關西家族跟人物。萬金蓮表示，自己長期在關西做田野調查，對關西人跟家族公廳的故事很熟悉，當時受限關西鎮志合約篇幅，把家族與人物故事濃縮合而為一，有著不少遺珠之憾。

「細說版應運而生。」萬金蓮表示，關西鎮治驗收後，仍有許多不吐不快的部分，於是著手撰寫《細說關西歷史人物》，在關西鎮志的基礎上，加倍鋪陳，將人物一生的事蹟闡述，一共寫了70人，篇幅有長有短。人物時代橫跨清治、日治到戰後，從1791年首個開發關西的衛阿貴開始寫起，一共兩百多年。

萬金蓮表示，《細說關西歷史人物》所提及的都關西鎮仕紳、小民，或是某個領域有特出表現的小人物，透過她的田調轉寫，展現小人物的人生價值。萬金蓮表示，比較遺憾的是，因為早年女性難有發揮長才的空間，導致女性篇幅較少，僅提到2人。

此次在文化局支持下出版《細說關西歷史人物》，可視為關西這個小地方對大歷史的註解，萬金蓮期待關西人能夠透過這本書看到自己的家鄉，有這麼多特別人物，能開始關心家鄉的歷史，同時也希望帶動別鄉鎮了解家鄉的風氣。