一名在美術圈具盛名的女畫家10多年前曾與另名知名男畫家交往，分手後，她近年常在個人Instagram、臉書上分享往事，說男方曾拉她到在殘障廁所內嘿咻，她也曾幫對方寫論文，還影射男方有特殊性僻好、精神問題，甚至在直播時說出男方全名，法院一審判她須賠償12萬。

判決書指出，男女雙方都是畫家，以分手10多年，在美術圈有知名度，女子4年前在Instagram提及曾幫男方寫論文、男方要在中正紀念堂捷運站跳軌、想要在殘障廁所發生關係，並設為IG頁面的精選文字動態訊息供人觀賞，男方隔年提告妨害名譽判不起訴，女子又再度在臉書直播稱曾遭男方軟禁、情緒勒索等事，女子被判拘役55日，得易科罰金。

女方辯稱當時在IG上與粉絲互動過去與男性友人交往的荒唐經驗，抱持著自嘲及搞笑心態，並無誹謗意圖，過程並未指名道姓，她講的是自已也參與並且確實發生在自已生命中的事件，且男方將她封鎖，她只能用直播方式與對方溝通，曾男方近來坐擁新居、跑車、勞力士名錶、展覽等，並無受影響以致痛苦萬分，反而是她除了教學事業因疫情受影響，孕期還要承受對方私下公開騷擾、抹黑抹黃而痛苦萬分。

法官審酌女子3年前臉書直播內容，女子說「你就是在我20歲生日的時候，想要把我拉去臺北車站前面新光三越某層樓的殘障廁所…發生關係」、「你就是在那間咖啡店裡面，要求我幫你寫畢業、寫論文，然後我拒絕了」、「他覺得我劈腿，覺得我認識別人，然後把我軟禁在他家兩天」；法官認為女子已惡意貶低對方名譽，審酌男方多次榮獲美術獎項，每月收入約20萬，詹女開工作室教畫畫，月入約10萬，一審判賠12萬元。可上訴。