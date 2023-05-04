日本42歲知名女星廣末涼子，自14歲出道時便憑藉著甜美外貌以及清純的鄰家少女氣質而獲得大批粉絲支持，有著「20世紀末最後美少女」的美稱。現已是3寶媽的她，近日在IG上更新多張氣質美照，笑容燦爛的模樣讓不少粉絲夢回她過去拍戲時的迷人身姿。

廣末涼子即便已誕下3子，但不論是顏值抑或是身材皆維持的相當好，人氣不俗。此外，她除了在近期推出自傳隨筆集以及參演電視劇，用心經營事業，更時常在社群上更新動態，和粉絲們分享生活點滴。近日，她便在IG上曬出一系列畫面唯美的花絮照片，短短時間內便吸引逾萬名網友前往朝聖。

廣末涼子昨(3日)在IG上更新一張工作室的花絮照，只見畫面中，她躺在操場上，將臉微倚在手上，滿臉燦爛笑容的對著鏡頭，大方展現她的絕佳氣色，而她略施粉黛的臉上，讓人找不出半點瑕疵，乍看之下，好似一位散發著青春活力的高中少女般，讓網友們夢回過去能讓她在日劇鼎盛時期，從一眾女星中脫穎而出的美豔外貌。

貼文PO出後，吸引不少粉絲們爭相前來朝聖，紛紛留言：「在滿滿的觀眾前看起來很舒服」、「你的笑容是最強的」、「笑容治癒了我」、「太可愛了，看起來就像是高中少女一樣，她真的是母親了嗎」、「這麼燦爛的笑容是讓觀眾席坐滿的絕佳利器」、「後面的腳看起來就像是兔子耳朵，很可愛。」