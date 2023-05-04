imB借貸平台爆出詐騙，金額高達25億，檢警搜索負責人住家，發現成堆的精品愛馬仕紙盒。（圖／警方提供）

不動產借貸媒合平台imB，日前爆出以「假債權、真吸金」方式詐騙25億元，平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）捲款潛逃，案經北檢指揮刑事局偵辦，專案小組（3）日兵分多路，將曾嫌等8人拘提到案，將依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。刑事局3日在宜蘭的高檔溫泉飯店逮捕曾姓主嫌情侶檔，身上還帶著150萬鉅款，高檔飯店吃住全靠女友刷卡或付現買單；檢警也在曾男家中屋內發現成堆的愛馬仕精品，品牌醒目的橘色盒子數量至少40個，多到堆成一堵牆。

imB借貸平台爆出詐騙，金額高達25億，檢警搜索負責人住家，發現成堆的精品。（圖／警方提供）

imB借貸平台爆出詐騙，金額高達25億，檢警搜索負責人住家，發現高價藝術品。（圖／警方提供）

專案小組於本月3日在宜蘭高檔的溫泉飯店逮捕曾姓主嫌情侶檔，他身懷150萬元現金鉅款，並在曾嫌住處搜索，於其家中扣得大大小小的精品包包共計48個，光是精品愛馬仕的橘色紙盒就有近40個，另外還有現金300萬，名酒22箱、宣傳文件、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件等證物。

imB借貸平台爆出詐騙，金額高達25億，檢警搜索負責人住家，查扣多個昂貴精品包。（圖／林郁平攝）

imB借貸平台爆出詐騙，金額高達25億，檢警搜索負責人住家，查扣多個昂貴精品包。（圖／林郁平攝）

本案被害人自救會群組指控，25億元資金中有95%債權都是假的，成為國內網路借貸平台詐騙首例，被害人之中還有台大學生，日前在網路自曝遭詐騙270萬元。

imB台灣金隆科技公司在8年前成立，當時還找盛竹如代言，以網路行銷方式經營P2P不動產債權借貸搓合。但日前爆發非法吸金後，盛竹如切割否認曾經代言。

imB幫企業找借款人並做土地抵押設定，原始借款人再將手上的債權透過該平台，賣給其他一般投資人，號稱投報率有5~8%，但後來曾嫌疑似挪用資金，再發行「假標」讓一般投資人投資，最後紙包不住火，投資人才發現是一場龐氏騙局。

被害人自組自救會，立委也關切此案後，刑事局在檢方指揮下展開偵辦，3日到桃園該公司搜索，並將曾嫌等8人拘提到案，曾嫌涉嫌詐欺非法吸金，全案訊後，依詐欺、銀行法等罪嫌送辦。