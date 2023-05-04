中國大陸外交部發言人毛寧4日主持例行記者會。路透美東時間3日獨家報導稱，美國總統氣候問題特使凱瑞3日稱，盡管眼下中美關係持續緊張，但他獲「中方邀請其近期訪華」，就全球氣候變化危機議題進行會談。對此，毛寧表示，在氣候變化問題上，中方的立場是一貫的。關於提到的具體訪問，建議向中方的主管部門瞭解。

路透報導稱，凱瑞是在柏林參加彼得斯貝格氣候對話會議空檔時透露這一消息。

凱瑞聲稱，自己一兩周前與中方官員舉行了線上會談，獲中方邀請其近期赴華訪問，「中方邀請我，就我們多年來一直在做的工作展開討論，努力尋找一條前進的道路，通過對世界有益的方式展開合作。希望我們可以做到。」

他表示，美國總統拜登已授權他與中方會談，具體會晤時間還有待確定，並且雙方之間還存在某些問題仍需澄清。

凱瑞所指的「某些問題」，他舉例稱包括要求中國發布甲烷減排計畫、推動煤炭能源轉型等，還提到美國將在中國甲烷戰略上提供幫助。

凱瑞表示，盡管雙方在其他領域存在分歧，但美國和中國必須合作應對氣候變化。「這不是一個雙邊問題。這對每個國家的每個人來說是一個普遍的全球威脅。」他說，「（世界上）兩個最大的經濟體，這個問題的最大貢獻者，需要走到一起去努力幫助解決這個問題。」

凱瑞還說，他在柏林舉辦的這場氣候會議上與中方代表簡短交談，「我們沒有指手畫腳，也沒有試圖把這件事變成美中其他問題的一部分」、「（氣候變化）是一個獨立問題，同樣影響著美國和中國」。

上個月22日，凱瑞接受美國全國有線廣播電視公司（MSNBC）採訪時也曾表示，美國必須與中國合作以實現全球氣候目標，氣候事務應該和其他事項「區分開」。

「我不會掩蓋我們與中國之間的任何問題，」凱瑞說，「但在氣候問題上時間緊迫，我們有必要進行嘗試並採取行動。」

凱瑞當時表示，雙方在氣候問題上合作不意味著美國將放棄些什麼，反而雙方能通過共同合作取得成果。

對於中美在氣候問題上的合作，路透社在報導中提到，去年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中方曾「短暫中止」與美國在氣候、安全等領域的談判，如今兩國關係在「偵察氣球」事件後再度惡化。

去年8月，裴洛西不顧中方強烈反對執意訪台，中方隨即宣佈包括暫停中美氣變商談在內的8項反制措施作為回應。此後的5個多月，美氣候特使數次表露想要與中國恢復氣候談判的意願，直到今年1月中方才應約與美方舉行線上會談。

中國外交部發言人汪文斌當時曾就相關問題做出回應稱，中方暫停中美雙邊氣候變化商談，由此造成的一切後果必須由美國承擔。他還表示，希望美方客觀理性看待中國和中美關係，搬掉中美氣變合作道路上的「絆腳石」，本著相互尊重、平等互利的原則推動雙方在氣變等領域的協調合作取得更多成果。

時任駐美大使的秦剛也在一次論壇上駁斥「中方暫停中美氣變合作係懲罰全世界」的言論。他表示，美國代表不了全世界。中國重信守諾，將堅定不移推進實現碳達峰、碳中和目標，積極參與應對氣變國際合作，向發展中國家提供力所能及的支持和幫助，為應對氣候變化這一全球性挑戰做出自己的貢獻。美方應切實履行應對氣變的歷史責任和義務。