展望2023年第二季，世豐持審慎保守看法。世豐仍密切留意全球通膨、升息效應對於歐、美地區DIY居家修繕、建築工業等終端市場需求變化，雖觀察目前歐、美洲客戶下單趨向審慎保守，世豐仍採取新產品、新領域業務策略，除加大推廣歐、美地區多款新產品業務接單，以期助力整體訂單動能，此外，世豐已成功接獲應用於汽車滑軌扣件產品，並預計於第二季完成小量訂單出貨，可望創造整體營運正面之挹注。

世豐表示，為擴大美洲、歐洲業務拓展，提升集團產品市場競爭力，第二季陸續啟動新品上市計畫，並於5月3日(三)至5月5日(五)參加由經濟部國際貿易局主辦的2023台灣國際扣件展(Fastener Taiwan 2023)，憑藉集團近年積極投入旗下螺絲扣件產品相關研發應用之技術能力升級，持續朝高端化、高科技、以及高值化等面向邁進，提升品牌力、創造更多合作機會，且此次攤位以「Green」的原則理念為主軸設計備受矚目，加上陳駿彥總經理率領的世豐腳踏車隊比賽、環島等活動相關版面，同時盡可能減少展會裝潢廢棄物與對環境造成的破壞，助力提升集團曝光度及知名度。

世豐在睽違5年的台灣國際扣件展中主打「利基型」產品，展出複合板螺絲、水泥板螺絲、木結構螺絲、專利複合孔穴螺絲等多樣利基型螺絲扣件產品，為因應增強室內外牆體的複合板、水泥板螺絲鎖扣性能升級需求，除世豐成功開發新款複合板螺絲產品，奠定集團成為全球少數供應廠商資格之一，其次，水泥板螺絲新品主打可應用鎖扣兩種以上不同規格的水泥板材，有助於品牌商、經銷商客戶精簡水泥板螺絲備貨品項等，除此之外，旗下專利複合孔穴螺絲係世豐與客戶共同開發，主打提升螺絲與工具的配適性、以及鎖附的穩定與效率，達到減少搖晃狀況，凸顯世豐優異技術開發與良好量產實力。

世豐指出，集團透過積極導入生產自動化、管理智能數據化，以及多區生產布局，包括客戶可利用世豐自行開發之APP系統，即時查看訂單生產概況、可隨時於線上下載出貨文件與品檢報告，省去雙方因時差造成不便影響，有效提升工作效率，同時集團仍加速研發新品、生產製程效率、庫存管理等面向優化，另一方面，旗下越南新廠亦複製世豐台灣各廠區數位自動化轉型經驗，將製造生產、人力資源做最有效率運用，由於越南出口至歐洲具有零關稅優勢，加上歐盟針對大陸進口不鏽鋼扣件以外的特定鋼鐵扣件課徵反傾銷稅，使國際品牌客戶持續進行供應鏈採購分散策略，憑藉世豐持續穩固美洲市場銷售、擴大歐洲地區業務接單力道，集團整體營運表現有望隨著越南廠第一期於今年第四季步入試量產階段，創造新一波成長動能挹注。