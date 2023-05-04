防疫解封後，超過8成人選擇外出到餐廳替媽媽過母親節，近6成人也樂意將預算提高至2千以上，燒烤品牌因此受惠，看好節慶加溫讓單日營收有望較平日多出1成以上，業者紛推超足份量套餐及優惠吸客。已連續三年拿下米其林餐盤推薦的「八和和牛燒肉專門店」，將於5月8日起正式進軍南京復興商圈，全新開設敦北店。為歡慶正式開幕，開幕日至5月29日之前，到店消費即享每人送「海膽生牛肉脆餅」，品牌預期開幕搭母親節，業績有望翻1倍，並預告明年於台中展第三間店。

「八和和牛燒肉專門店」由在燒肉產業擁有二十年經驗的陳彥豪於2019年創辦，憑藉本身豐富的經驗，透過「和牛一頭買」的模式，結合職人刀工美技，將整隻和牛細分拆解為30多個部位呈現，並設計出「生牛肉、壽司、霜降、赤身、牛排、逸品、湯品、主食」等八大類型和牛主題料理，呈現和牛燒肉多樣化的絢爛，故命名為「八和」。陳彥豪表示，為了打造一家不屬於任何料理派系、只專注於完美呈現燒肉的專賣店，他找來同樣在燒肉產業擁有資深經驗的一眾好友組成他心目中的夢幻團隊，高達八成的夥伴具有在燒肉店服務10年以上的經驗，也令八和成功連續三年獲得米其林餐盤推薦的殊榮，更在饕客間獲得「燒肉界勞斯萊斯」的美譽。

八和敦北店「Insitu隱室設計」以美國禁酒令時期所衍伸的「Speakeasy地下酒吧」為靈感。（品牌提供）

來到八和和牛燒肉敦北店前，需先推開作為掩護的量身訂製西裝店(bespoken tailoring)大門，才能進到隱藏在背後107坪大的燒肉場域。操刀空間的「Insitu隱室設計」以美國禁酒令時期所衍伸的「Speakeasy地下酒吧」為靈感，為不被特定風格框架的八和打造以洋風為概念出發的神祕空間。在選材上運用洋式建築最常見的磚牆為載體，藉由黑金色系交錯搭配，演繹低調奢華的時髦氣息；室内軟装以及牆面則大量使用普魯士藍作為風格序曲，界定出沉穩又優雅的空間質感，打破原本純黑的束縛之美，為高雅中帶入輕鬆氛圍。

八和敦北店室内軟装以及牆面則大量使用普魯士藍作為風格序曲，界定出沉穩又優雅的空間質感，打破原本純黑的束縛之美，為高雅中帶入輕鬆氛圍。（品牌提供）

除為顧客打造優雅舒適的用餐環境之外，食材的新鮮更是成就美食最重要的關鍵，八和和牛燒肉敦北店特別規劃全透明的低溫精肉室，精肉師在全年恆溫10度的空間中現切和牛肉品，並由專人全程適時地貼心服務，使顧客不需動手也能全心沉浸於精緻美味的燒肉饗宴之中。

八和自製牛舌餅口感豐富，相互搭配不搶彼此風頭，相當有創意。（品牌提供）

為滿足頂級饕客的味蕾，八和斥資採購日三大和牛之一、擁有400年歷史的滋賀縣「近江牛」，嚴選A5等級的牛隻，以肉質細緻、油脂甘甜且入口即化的特點征服頂級饕客舌尖。主打「八和經典雙人套餐」，由份量感十足的8oz和牛拼盤搭配蔥鹽牛舌、生牛肉手卷、八和金鑽燒及敦北店限定的自制「真牛舌餅」等多道創意美饌組成，令貴賓一次擁有餐廳招牌明星料理，更能藉由主廚精心安排的肉品部位、刀法變化，感受和牛細緻而多變的風味層次。

八和生牛肉手卷口感酥脆鹹香，齒頰留香且不過份油膩。（品牌提供）

套餐中的「生牛肉手卷」使用肥瘦黃金比例3：7調配而成的生牛肉，再搭配花蓮排隊名店花崗山剝皮辣椒調味，鹹甜辛香中勾出生牛肉鮮美與油脂甘醇，並加入香脆老油條增添豐富口感；而以壽喜燒作為發想概念的「八和金鑽燒」則是店內最受歡迎的招牌菜色之一，以A5紐約客上烤台烤至7分熟粉嫩狀，接著層層堆疊苗栗靈芝蛋、馬糞海膽增添濃郁滑順的香氣與口感，最後再淋上自製松露油，入口盡是滿足。至於獨家限定料理「真牛舌餅」以自製的牛舌餅做成適口大小，並取牛舌中前段部位以牛高湯燉煮入味，再搭配鹽蔥、美乃滋一起品嘗，感受牛舌餅遇上真牛舌帶來的創意美味。

八和燒肉和牛拼盤讓選擇障礙者能夠一次享用多元肉品。（品牌提供）

八和和牛燒肉專門店的特色之一，就是將整頭和牛精心分切成三十餘種部位，包含肉香濃郁的芯芯、油脂感均衡的羽下，或是珍稀的老饕肉、夏多布里昂等部位。精肉師會視當日肉品的部位與油花狀態安排和牛拼盤呈現內容，所以顧客每次用餐的和牛拼盤內容皆可能會有所不同，就算多次上門用餐仍能保有新鮮感與驚喜。另外由於不同厚薄度的燒肉在入口所感受的鮮甜度也會隨之改變，所以精肉師會以專業的職人精神，熟練地為不同的精肉分切成不同尺寸與厚薄度，講究到以0.1公分為間距調整，精細地為食材呈現最佳狀態。

八和和牛燒肉敦北店將於5月8日正式開幕營運，為慶祝新開幕，5月8日至5月29日期間到店消費即贈送每人限定餐點「海膽生牛肉脆餅」乙份，和牛搭上新鮮海鮮的創意吃法，口感層次十分豐富。