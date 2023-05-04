金融業首家 玉山銀行全面打造零碳ATM服務

因應氣候變遷及國際永續趨勢，玉山銀行ATM通過ISO 14067碳足跡及PAS 2060碳中和國際雙認證，成為臺灣首家全面打造零碳ATM服務的金融業，展現在永續金融領域的實力與決心，這項創舉不僅為臺灣金融業開創新里程碑，也為全球銀行業設立了新的標竿。

此次取得ISO 14067產品碳足跡認證，是對玉山銀行積極推動永續金融的肯定，玉山投入大量的資源及努力，從原料、服務到廢棄等產品生命週期（Cradle-to-Grave）各個階段，都進行了嚴格的碳足跡計算，並優先採用臺灣桃園觀音風場產生之碳權進行碳抵換，經SGS第三方驗證及公開揭露，取得PAS 2060認證達成碳中和，亦即顧客每筆在玉山ATM的交易皆為綠色交易。ISO 14067及PAS 2060兩項認證都是國際上最嚴謹的認證系統，能夠有效的協助企業進行減碳管理，以減少對環境的影響，提升企業ESG競爭力。

據統計，臺灣ATM密度為全球前三，截至2022年12月底全臺共有3.2萬台ATM。如果所有ATM皆轉型為零碳ATM，將對環境產生巨大影響。根據聯合國IPCC報告，要避免全球均溫升高超過1.5°C所帶來的災難性後果，就必須在本世紀中期實現全球碳中和。為推動節能減碳，玉山開發ATM多項功能來降低碳排放量，包括推出外幣無卡提款、金融卡開卡、網銀密碼解鎖等自助功能，以減少臨櫃紙本表單耗用，並降低整體碳排放量，更希望藉此將環保觀念融入民眾生活中。

玉山長期投入永續發展，除為國內唯一榮獲MSCI全球標準指數給予ESG最高評級-AAA級肯定的金融機構，也受邀加入金管會主導成立「永續金融先行者聯盟」，共同為臺灣2050淨零排放目標努力。此外，玉山也結合金融本業的力量，積極打造綠色金融生態圈，推出多項綠色授信專案，包含自家裝設太陽能發電系統的陽光屋頂貸款、綠建築房貸、TESLA專案貸款等，充份展現金融影響力及推動永續環境的決心。未來，玉山將持續攜手顧客及更多合作夥伴，共同打造更美好的永續未來。