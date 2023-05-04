雲林縣麥寮中學國中三年級學生吳宜恩，一直希望出國遊學，但媽媽1人打零工維持家計，實在無力負擔遊學費用，吳宜恩因此積極爭取國際崇她雲林社「菁英女孩培訓計畫」資格，將赴加拿大多倫多遊學3周，4日在雲林家扶中心感謝媽媽的鼓勵，獻上鮮花作為最好的母親節禮物。

崇她雲林社以幫助雲林縣弱勢家庭為目標，規畫「菁英女孩培訓計畫」，針對家境弱勢但學習力強、願意努力翻轉人生的孩子，全額贊助海外遊學及機票費用，鼓勵孩子把握機會成為國際菁英人才，今年經過甄選，由家扶孩子、麥寮中學國中三年級學生吳宜恩雀屏中選。

吳宜恩表示，自己很想出國遊學增廣見聞，媽媽梁月草來自越南，1個人打零工辛苦養育3個子女，實在不忍心增加媽媽的負擔，因此積極爭取國際崇她雲林社「菁英女孩培訓計畫」資格，媽媽非常支持她，幫忙準備相關資料，陪她加強英文能力，最後終於通過甄選，她要把這分喜悅送給媽媽作為母親節禮物。

國際崇她雲林社創社長廖文秀表示，吳宜恩出國相關費用，完全由崇她雲林社支付，希望宜恩與來自世界各地菁英女孩們，藉由培訓計畫的語言、地理、歷史、體能、射箭、游泳、獨木舟、野炊等課程，增加自信心與成就感，進而發掘自我、展現領導能力。

宜恩媽媽梁月草說，宜恩參加「菁英女孩培訓計畫」，堅信自己一定可以作到，她也感染了宜恩的決心，母女一起努力達成目標，感謝國際崇她雲林社，讓宜恩可以遠赴加拿大參加「菁英女孩培訓計畫」，這對宜恩是很大的鼓勵，也是最好的母親節禮物。