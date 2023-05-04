位於台中三井LaLaport的BYHUE全台首間概念店盛大開幕，特別邀請男神炎亞綸來擔任一日品牌見習生。（馮惠宜攝）

三井LaLaport首間概念店開幕，炎亞綸墊起腳尖賣女鞋。

位於台中三井LaLaport的BYHUE全台首間概念店今（4日）盛大開幕，特別邀請男神炎亞綸來擔任一日品牌見習生，許多粉絲風聞偶像到來，擠爆現場，而炎亞綸也妙語如珠，戲稱自己買過女鞋，通常都在家裏沒有人的時候穿…，還邊說邊做出墊起腳尖的姿勢。

AS女鞋集團今年三月創立全新女鞋品牌 BYHUE，以「一切美好源自於用心生活」為理想打造符合每天日常的質感系鞋款，台中三井LaLaport北館在4月27日試營運後，BYHUE全台首間概念店於4日盛大開幕，開幕活動邀請炎亞綸擔任一日品牌見習生。

擁有相當多粉絲的炎亞綸一現身就引起現場迷哥迷妹驚聲尖叫，他笑稱，不只要做見習生，還想做店長，甚至是中區營運長，炎亞綸說自己做足功課，甚至笑稱「他也買過女鞋，通常都在家裏沒有人的時候穿…」

而被問到身為見習生會建議女姓朋友怎麼挑選鞋款時，炎亞綸表示，他認為挑選鞋子最重要的除了搭配起來好看之外，舒適也是非常重要的因素之一，而BYHUE的鞋款兩者兼具，好搭舒適之外，顏色也非常多選擇。

開幕現場有許多BYHUE的「花粉」特別來到現場與炎亞綸互動，他除了贈送花粉許多BYHUE獨家好禮之外，炎亞綸更是寵粉無極限，不止親自送上親筆簽名拍立得之外，還特別送上可愛的花束給幸運粉絲，更是加碼一起合拍韓國時下最流行的人生四格照，為粉絲們製造了BYHUE專屬的儀式感！