國立台東女中推動藝術共創跨校合作計畫，60名學生打造心中的夢幻小船。（台東女中提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東女中推動藝術共創跨校合作計畫，創生營隊主題為「探索海洋的船」，由台東女中老師康毓庭統籌與中原大學建築系合作，帶領台東高中、關山工商等60名學生，建構出心中的夢幻小船，教育部主任祕書廖興國特地攜帶子女一同參與營隊，體驗手作造船。

「探索海洋的船」創生營隊由康毓庭與中原大學建築系副教授陳宣誠再度合作，帶領15名系上學生擔任各組小隊輔，2天營隊中帶著學生探索富岡漁港，並在漁港速寫，接著回到學校，從船型設計、模擬到製作，經由團隊合作實際架構出屬於自己獨一無二的船。

學生參考不同文化的船隻，分組共創約100至160公分長的船隻模型，關山工商建築科學生洪晙恆說，一般建築結構大多正正方方，但船的結構比較彎曲，施作起來有挑戰性」

陳宣誠說，台東地理位置特殊，是南島語族的重要據點，發展出特殊的海洋文化。此促營隊參考兩種文化的船隻，達悟族的拼板舟和北歐的肋骨結構船隻。透過這些學習，讓學生了解如何使用傳統素材，如何利用環境、文化設計出空間結構。

台東女中校長王垠表示，東部的孩子都是潛力股，透過此次營隊到富岡漁港接觸太平洋，更能找到學習的方向；而共創概念也符合同行致遠的精神。