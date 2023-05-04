由高雄市15所偏鄉學校特色串聯歌舞劇「夢迴心鄉」，即將於5月20日在高雄市大東文化藝術中心登場，4日在鳳山行政中心中庭舉行演出發布會。促成偏鄉學校展演的國立高雄師範大學前藝術學院院長黃久娟教授說，每一個演出的偏鄉孩子都是鑽石般珍貴。

黃久娟教授說，每一個演出的偏鄉孩子都是鑽石般珍貴。(高雄市教育局提供)

今天先登場演出的是廣興國小與杉林國小學生，以彈奏烏克麗麗與合唱帶動精彩的內容演出；隨後由高雄市學生舞蹈比賽特優第一名、全國優等的新威國小學生身穿亮麗客家服裝、帶著花傘象徵在花園中的嬉戲，翩翩起舞的模樣，一如歌舞劇終章和樂與共榮，學生們展露自信，嘹亮的歌聲撼動在場所有嘉賓，獲得熱烈掌聲。

廣興國小與杉林國小學生，以彈奏烏克麗麗與合唱帶動精彩的內容演出(高雄市教育局提供)

高雄市教育局長謝文斌致詞時表示，教育局關注偏鄉教育，投注經費不遺餘力，感謝黃久娟教授以烏克麗麗課程指導偏鄉孩子擁有帶得走的音樂能力，提升學子們音樂素養，尤其看到今年以兒童歌舞劇方式呈現學習成果，讓偏鄉孩子展現更多元的藝術可能，同時打破地域與環境，促成偏鄉音樂平權。

謝文斌表示，感謝黃久娟教授以烏克麗麗課程指導偏鄉孩子擁有帶得走的音樂能力，提升學子們音樂素養。(高雄市教育局提供)

「夢迴心鄉」的編劇將15校的音樂、舞蹈等特色，以烏克麗麗演奏為主，串聯原住民歌舞、客家舞蹈迎親曲、閩南太鼓舞獅、獨輪車等，由黃久娟教授親自至各校教唱，將原來各校簡單的單一表演，由導演魯希文、陳建合結合成歌舞劇表演形式。故事軸線以2隻擬人化的鳥兒因森林遭到破壞落難，聽到樹神的召喚走上尋找安定與勇氣的旅程，從懷家相依到陪伴感謝、和樂共榮，最後得到信任與勇氣，勇於承擔改變這個世界。