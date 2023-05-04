爭取全球綠色商機，台灣SAP 台灣（思愛普軟體系統股份有限公司）與金屬工業研究發展中心、中華系統整合股份有限公司聯手推出「扣件雲 3.0｜CBAM 企業碳管理平台服務」，協助扣件產業因應碳邊境調整機制（CBAM）規範完備碳盤查工程，藉由一站式碳管理平台接軌國際規範。

國際淨零減碳趨勢，不論來自供應鏈廠商要求或基於法遵規範，台灣企業面臨迫切轉型需求。SAP 全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示：「台灣扣件在國際供應鏈上具有重要地位，因應 CBAM 列管產品擴大至下游產品將衝擊台灣出口至歐盟的螺絲扣件業者，碳關稅預計在 2023 年 10 月試行、2026 年開徵，扣件產業低碳智慧轉型刻不容緩；為協助業者完備 CBAM 要求進口產品申報碳含量，此次三方推出訂閱制碳管理平台扣件雲 3.0，助力業者借助強大數位平台、豐富流程管理經驗、多元數據查驗等優勢，高效完成碳盤查作業，落實減碳方針，迎向智慧淨零。」

歐盟為台灣扣件業重點外銷市場，對於 CBAM 產品碳含量之認定方式、進口產品申報、驗證方法及相關罰則，業者亟需鏈結外部生態系資源達到事半功倍。金屬中心代執行長林志隆回應：「近年台灣扣件產業在國際持續繳出漂亮成績單，出口值穩坐全球第三，2022 年扣件產值達 2026 億元新台幣，其中外銷歐盟占出口總額 30％；為輔助扣件業者保持高度競爭力，金屬中心將肩負起推動產業共創服務的重要角色，持續鏈結國際大廠 SAP 的資源、中華系整的專業服務經驗，為扣件產拓展綠色智造解決方案，讓市場規模更上層樓。」

扣件雲 3.0 將整合系統維運及導入廠商等在地夥伴，攜手企業加速減碳進程。中華系整董事長吳明德表示：「國際碳盤查、碳定價等配套逐漸完善，碳關稅、碳費將對運營成本直接造成衝擊，CBAM 碳排放量計算涵蓋範圍，包含直接排放及用電碳排放等範疇，計算方式類似 ISO 14064-1。業者若能善用扣件雲 3.0 ，便可快速掌握最新 CBAM 法規庫與申報文件，制定短中長程減碳策略，展開永續管理等轉型工程。」

扣件雲 3.0 作為雲端訂閱服務，為企業提供減碳相關工具、應用程式，內含重要關鍵流程，如自動串連智慧製造碳聯網（Carbon IoT）、溫盤檢核資料上傳、碳排資料計算與彙整、生成碳邊境稅申報、以及完成 ESG 進階減碳分析報表。扣件雲 3.0 除了涵蓋資料檢驗、PEF 方法學、文件申報等基本服務，平台後續也將結合 SAP Store 資源，可高效彙整超過 2200 多項 SAP 認證解決方案的資源，尤其藉由永續創新模組賦能扣件業者減碳分析、能源管理、碳資產交易等進階應用實踐 ESG 願景。