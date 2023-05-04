知名主持人黃子佼近日抗議《天下雜誌》未告知的情況下，大幅刪減、修改他的文章，讓他決定不再合作，還捐出6位數的稿費做公益，引起外界熱議，對此，精神科醫師沈政男卻逆風酸被改稿而大怒是「沒自信的素人才會有的反應」，並表示「編輯不會閒閒沒事以改你的稿子為樂」，對此，黃子佼也直球回應了。

沈政男以「編輯不會閒閒沒事以改你的稿子為樂」為題發文，雖沒指名道姓，但看得出就是在指最近話題度很高的新聞話題，他表示看了原稿發現，19篇稿子裡至少有5篇標題是迷人的XX或迷人的XXXX，「你說編輯可以不改標題嗎？」

他以得過20個文學獎、寫過不少專欄的經驗評論，看了原稿的文筆，大體上是通順可讀，但有些小地方用字遣詞確實需要修正，「基本上他看起來就是臉書上的素人，而編輯改過以後，就有專欄作家的架式了」，認為編輯專長之一就是下標題。

沈正男也表示編輯修改稿子並非吃飽太閒，故意整人，或者看不起文筆，「而是擔心一般讀者看得辛苦，影響點閱量」，因此「被改稿子，好像文筆被看不起，而勃然大怒，這是沒自信的素人才會有的反應；成熟的作家，不擔心也不怕別人指正，因為，瑕不掩瑜。」最後認為這次事件不該用這樣的方式處理。

黃子佼親回應沈政男貼文。（圖／取自沈政男臉書）

黃子佼回應沈政男質疑。（圖／取自沈政男臉書）

對此，黃子佼也到沈正男發文下「對號入座」留言，感謝他的高見與指教，並解釋以「迷人的」為標題是一個小巧思，也舉例重申自己的立場，「譬如一張金鼎獎CD為何對我如此重要？但該段若被刪除，標題若被直白抓抓重點，內容走向就略為失焦，偏向無病呻吟。」