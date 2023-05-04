根據IEA年度全球電動車展望顯示，2022年全球電動車銷量超過1,000萬輛，預計今年銷量將達到1,400萬輛。對於今年成長趨勢明確之產業，建議採定期定額方式布局相關主題基金，掌握智能車上中下游供應鏈商機，並完整而均衡的投資「智能化」與「潔淨能源」等長期多頭趨勢，加上主動擇優選股優勢，將可提高長期投資勝率。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國平均汽車車齡達歷史12年新高，汰換成電動車之需求殷切，今年全球電動車銷量年增幅可望達到35%。全球淨零浪潮下，電池關鍵金屬價格持續飆升，各大車廠競相投入電池原物料的開採與精煉，並開發儲能設備及車用電池，大幅降低成本、擴大智能車市場大餅。儲能、綠電躍升為戰略物資。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據理柏資料統計智能車指數長期報酬可見，隨著持有期間拉長，其定期定額報酬率與正報酬機率皆顯著提升；持有5年之平均報酬率達102.7%，且正報酬機率更可達100%，建議採定期定額方式布局產業型基金掌握長期投資機會。