美商物流品牌UPS宣布由洪毅出任 UPS 台灣分公司總經理一職，藉由其超過 20 年的宏觀視野與豐富產業經驗，再次帶領台灣近千名員工推動 UPS 國際以及台灣的業務成長。UPS 同時宣布，今年將在新竹、台中、彰化、台南與高雄近 120 個郵遞區號的地區進行服務提升，延長貨件出口至美東的最晚取件時間最多達 3.5 小時。

洪毅自 2006 年加入 UPS 後，擔任亞太區專案客戶經理並負責領導整個區域的業務發展。不久前，他擔任亞太區業務與解決方案副總裁，推動亞太、中東和非洲（Asia Pacific Middle East and Africa AMEA）地區的業務團隊，強化客戶的競爭優勢。在不到兩年的時間內，帶領團隊在超過 110 個國家和地區實現了領先業界的營收目標。

在 UPS 深耕台灣 35 年的發展中，洪毅扮演著不可或缺的角色。在 2019 至 2021 洪毅初任 UPS 台灣分公司總經理時，帶領團隊度過了一段前所未有的變革時期，協助客戶克服疫情帶來的重大供應鏈問題，除了達到亮眼的業績表現外，更提供優質的客戶體驗。

憑藉著為亞洲區客戶解決跨境挑戰的豐富經驗，洪毅將再次領導所有 UPS 台灣國際快遞的營運業務，強化各種規模的在地企業供應鏈韌性，並加速跨境成長的能力。

UPS 台灣總經理洪毅表示：「過去幾年大環境的改變，讓全球各個地區的企業都必須採用創新的經營方式，特別是占台灣全體企業比例逾 98％ 並掌握主要經濟的中小企業。因此，UPS 將持續透過專業，協助不同規模的企業簡化貿易流程並數位化營運方式，進一步把握國際貿易商機並無縫融入區域與全球的供應鏈之中。」

在去年 10 月，UPS 在台灣啟用了 UPS 尊榮服務（UPS Premier），是專為高專業化醫藥打造的運輸服務，提供結合業界最高規格的貨態追蹤、優先指定與復原機制，將攸關病患性命、具時效性與嚴格溫度要求的醫藥產品及時送達目的地。