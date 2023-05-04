去年九合一選舉，嘉義市警察局動用第2預備金頒發查賄獎金729萬元，今天獲嘉義市議會聯審通過追認，但有議員認為不符合第2預備金緊難用途，應每逢選舉年即編列預算，市府主計處長阮鼎元表示，是可於選舉年依實際需要編列預算，送交議會審議。

嘉義市警察局長陳炯旭表示，去年嘉義市警察局查察賄選及防制暴力共頒發729萬元獎勵金，分別是市刑大240萬元、第一分局361萬元、第二分局128萬元，總共有查賄及暴力共41案，其中暴力案件有14件16人。

議員孫貫志指出，市警局動用第2預備頒發查賄獎金，不符合第2預備金是用於特定用途的條件，以後應該要編入公務預算。議員王浩也認為應編入市府正常性預算。

議員黃敏修也表示，市政府第2預備金是防災救災緊急用途，去年第2預備金1500萬，就動用1200萬元，若有防災救災緊急用途就會不夠使用，還有防制暴力不應列入查賄獎金。

市議會聯審會主委財政小組召集人蔡文旭表示，每2年選舉1次，建議市府每逢選舉年就應編列預算獎勵查賄，讓查賄獎金常態性編列。

阮鼎元表示，查察賄選暨防制暴力工作獎勵金之預算編列，因近兩次地方公職人員選舉警察局未列入年度預算編列，因此採取動支第2預備金方式處理，至於議員建議常態編列，警察局可於選舉年依實際需求編列預算方式提交審議。