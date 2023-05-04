臺灣輔具暨長期照護大展今日開展，新光保全本次以「全齡智慧守護 內外兼顧」，配合政府近年積極推廣的長期照顧計劃，提供銀髮生活解決方案，共同帶動長照產業發展。新保的智能助行車及離床偵測分別獲頒「ATLife 臺灣長照租賃輔具精品獎」的優選及佳作，結合智慧科技與人性思維，為長照創造溫暖與完善的生活解方。

全球人口老化現象加劇，政府與企業積極發展銀髮產業相關應用，新光保全長期投入銀髮產業並推出多元的智慧解決方案，「Care U雲端居家照護服務」建置完善的居家照護平台，24小時照護中心的專業護理及社工人員關懷服務，提供緊急救援與GPS定位救護追蹤；並協力公部門發展建置「獨居老人緊急救援服務」，長年關懷銀髮族群不遺餘力，積極落實永續的願景，也是各縣市政府推動長照的最佳夥伴。

針對長者食衣住行的不同需求，本次展覽同步展出「TEQOYA負離子空氣淨化機」、「離床偵測」、「智能助行車」、「nutribullet營養果汁機」，針對長者食衣住行不同需求，投入產品開發及優質輔具引進。

除此之外，「Care U雲端居家照護服務」強化健康促進生活服務，整合營養師諮詢，提供一對一的線上營養服務搭配適合的營養品，透過專業的營養支持方案，幫助患者度過治療期間的各種困難，順利完成治療，跨入長輩的生活圈輔助高齡長者的需求。

本次大會舉辦臺灣首屆「長照租賃輔具精品獎」，新保的智能助行車及離床偵測分別獲頒「ATLife 臺灣長照租賃輔具精品獎」的優選及佳作，致力結合科技與創意，友善專注使用者感受與體驗的新光保全，希望串連起銀髮長照產業平台，除了輔具、安心服務、健康促進以外，更結合智慧科技與人性思維，為長照創造溫暖與完善的生活解方。