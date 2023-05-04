香港導演王晶昔日與性感女神邱淑貞有過一段情，分手後娶了圈外人丁德君，兩人相當恩愛還生了2個寶貝女兒，但他們結婚45年丁德君卻鮮少露面；王晶女兒王子涵昨（3日）在IG分享替爸爸王晶慶祝68歲生日，丁德君難得出鏡，網友一看秒懂為何娶她回家。

王晶昨日迎來68歲生日，與妻子和女兒在家中簡單慶生，王子涵特地在IG發文，透露王晶近年生日都還在各地拍戲，今年終於能陪他慶祝，「感謝你為我們的付出，祝你健康快樂，我永遠愛你」；王子涵也附上一家人合照，畫面中王晶與妻子丁德君坐在蛋糕前，王子涵在父母後方，但不見另一個女兒王佟藝。

文章底下網友們也紛紛獻上祝福，還驚訝王晶看起來一點不像68歲老人，還是精氣神飽滿的樣子；不過，大多數人看到鮮少露面的丁德君，都被她高雅溫柔的狀態驚豔，難怪女兒們都長得標緻可人，媽媽基因很強大。其實王晶曾主動曬出夫妻年輕時舊照，感謝妻子陪伴他走過這麼多風風雨雨。

昔日港媒有分析為何王晶娶的是丁德君，王晶是知名大導演，身邊常常被美女圍繞，還有許多「晶女郎」，但丁德君一直都很信任他，又有高情商，難怪能與王晶結縭超過40載。