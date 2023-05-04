誰在拉!? 男童"詭異"摔倒影片曝 網:快去收驚!│中視新聞

小孩子玩耍不慎跌倒稀鬆平常，不過一名家長拍下孩子在球池玩耍的詭異畫面，當孩子想站起身時，似乎有一股看不見的力量將她用力往後抓，下一秒孩子就重摔在地，這段9秒的影片讓不少網友看了毛骨悚然，認為是有無形的力量「出手」，對此，有兒科醫師出面說明背後可能原因，呼籲家長別自己嚇自己。

「是孩子自己摔倒嗎？」原PO在臉書社團《靈異公社》發布一段僅有9秒影片，畫面中一名小孩在球池玩耍，正要從地上站起來時，竟莫名其妙地重摔在地，整個過程就像是有人故意從後方用力拉她的腳，讓原PO相當錯愕，直說：「我和她爸看了100遍，都搞不懂是什麼回事」。

影片曝光後，引來超過千則留言討論，「感覺有一個無形的踢孩子的腳」、「感覺有被一股力量推倒耶，看起來不像是滑倒」、「自己跳的不可能腳飛這麼高」、「沒注意看以為是在跑步機上，太詭異」、「一定有鬼」。也有人認為單純只是孩子滑倒，「我有時候腳抽筋也會不自覺踢一下啊」、「自摔就算看1000次還是自摔，不會變」、「穿襪子然後滑了一下」。

根據《中視新聞》報導，兒科醫師施勝桓指出，跌倒和孩子的肌肉發展、場地環境皆有關係，影片中的小孩年紀大約1歲多，身體的大肌肉尚未發育成熟，再加上她穿的襪子可能較滑，可能因此才不慎摔跤。