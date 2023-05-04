何時開放陸客來台？ 陸委會：雙方主管窗口應有商量的機會 17:002023/05/04 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸委會副主委詹志宏今主持記者會。(翻攝自陸委會直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對有輿論建議由我方先行主動開放陸客來台以釋放善意，陸委會副主委詹志宏今表示，歡迎大陸觀光客，開放港澳人士自由行之後已有近20萬人成行，但也呼籲兩岸之間推動交流，事先雙方主管窗口應有彼此商量的機會，以尋求解決問題後同時做出開放決定。陸方先前恢復出境團隊旅遊60個國家並無包括台灣，上週台旅會理事長賴瑟珍親自到北京跟主管官員當面溝通，也沒有看到積極回應。 至於何時放寬陸籍人士來台洽商，詹志宏仍重申，通案還未開放，現階段如果真的有急需專案都會許可，用專案申請方式讓兩岸必要商務活動能夠持續正常進行。 #陸委會 #開放 #陸客 #北京 #主管機關 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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