針對有輿論建議由我方先行主動開放陸客來台以釋放善意，陸委會副主委詹志宏今表示，歡迎大陸觀光客，開放港澳人士自由行之後已有近20萬人成行，但也呼籲兩岸之間推動交流，事先雙方主管窗口應有彼此商量的機會，以尋求解決問題後同時做出開放決定。陸方先前恢復出境團隊旅遊60個國家並無包括台灣，上週台旅會理事長賴瑟珍親自到北京跟主管官員當面溝通，也沒有看到積極回應。

至於何時放寬陸籍人士來台洽商，詹志宏仍重申，通案還未開放，現階段如果真的有急需專案都會許可，用專案申請方式讓兩岸必要商務活動能夠持續正常進行。