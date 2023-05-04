有潛水教練在綠島石朗海域發現成千上萬的梭魚群聚，畫面壯觀。（翻攝自台東縣長饒慶鈴臉書）

綠島梭魚群游畫面曝光，夢幻奇景連饒慶鈴都讚嘆分享。

黃金尾梭魚在東部海域相對罕見，近日有潛水教練在綠島石朗海域發現成千上萬的梭魚群聚，畫面壯觀，就連台東縣長饒慶鈴也分享影片「這麼美的梭魚風暴，怎能不分享給大家呢？」

成千上萬的黃金尾梭魚群聚在礁石區，有時結成球狀緩緩漂浮，有時忽然有規律的快速移動，宛如海裡刮起一陣梭魚旋風。

綠島潛水教練說，以往要見到這樣的景象要出國才有，現在不必出國，在綠島就能看到這樣的海中奇觀。

饒慶鈴說，炙熱的午後突然收到朋友傳來綠島石朗的影片，帶來驚喜、也帶來清涼。青藍大海中有上千梭魚有志一同往同方向游動，合力繞出龍捲風及大型魚球，「這麼美的梭魚風暴，怎能不分享給大家呢？」

饒慶鈴表示，朋友告訴她，綠島周邊很少看到數量龐大的梭魚，不過4月初開始，陸續有人發現成千上萬隻梭魚群聚，衷心希望努力做好生態復育的綠島、能讓牠們安心住下來，綠島的海底世界，真的太棒了！