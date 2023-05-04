機捷再收「隨機殺人」恐嚇內容曝光 警方嚴陣以待

桃園機場捷運再度收到恐嚇，警政署署長信箱今天接獲匿名民眾投稿，揚言不撤銷對顏寬恒的起訴就要在桃園捷運上隨機殺人。對此警方回應，接獲訊息後已強力巡邏嚴陣以待。

捷警隊指出，署長信箱今天收到「撤銷對顏寬恒的起訴，否則12小時後進入A1台北車站，隨機進入某列車對旅客攻擊並投擲燃燒瓶」的訊息。警察局長吳坤旭為防範案件發生，立即指示保安警察大隊霹靂小組、刑大科偵隊及鑑識中心等警力再次支援捷運警察隊，務必維護桃園機場捷運全線運載安全。

捷警隊表示，捷運警察隊員警將搭配專業警力，以綿密巡邏方式巡視站體月台層、穿堂層、售票處。而刑大科偵隊及鑑識中心人員運用無線電波偵測器及金屬探測器就機捷各站體內垃圾桶、廁所和其他易藏匿爆裂物的可疑處所，於每日不同時段進行安全檢測，積極針對行跡可疑人士進行盤查，嚴密防範危安事件發生，確保民眾搭乘安全。

警方除了加強編排巡邏及守望勤務外，另也呼籲民眾，搭乘捷運時應提高警覺注意身旁人事物，如在列車上發現任何異常狀況，請保持冷靜勿驚慌，立即按壓對講機通知司機員、行控中心，或於車站內通知警察或站務人員，以利警方了解情況並迅速派員到場處理，以維護大眾生命財產安全。