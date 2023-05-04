中國新聞網4日報導，五一假期後上班第一天，中共中央紀委國家監委網站公布了遼寧省大連市政府前副市長劉岩被查、遼寧省本溪市委副書記杜秉海、武漢市前副市長張光清被開除黨籍、廣東省梅州市政府前副市長溫向芳被「雙開」。中國工商銀行天津市分行前副行長張希剛被查。湖北省人大常委會代表工作委員會前副主任兼人事任免工作委員會前主任趙東風被「雙開」、廣東省農村信用社聯合社前黨委書記、理事長王碩平被「雙開」等多名幹部接受審查調查、被開除黨籍和公職消息。

遼寧省紀委監委消息：大連市政府前黨組成員、副市長劉岩涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

劉岩簡歷：，男，漢族，1964年2月出生，曾任大連市經委（市中小企業局）黨委書記、主任（局長），市振興辦副主任，市經信委（市中小企業局、市國防科工辦）黨委書記、主任（局長），大連市政府黨組成員、市長助理。2013年1月，任大連市政府黨組成員、副市長，市國資委黨委書記，市委口岸工委書記；2014年2月，任大連市政府黨組成員、副市長，市委口岸工委書記；2018年1月換屆未提名；2022年1月，任大連市政府參事。

遼寧省紀委監委消息：本溪市委副書記杜秉海涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

杜秉海簡歷：男，1976年5月出生，曾任遼寧省科學技術廳條件財務處科員、副主任科員、主任科員，人事教育處副處長，條件財務處處長，辦公室主任。2018年8月，任遼寧省科學技術廳黨組成員、副廳長；2021年6月，任丹東市副市長；2021年9月，任丹東市委常委、副市長；2022年8月，任本溪市委副書記。

武漢市人民政府前副市長張光清被開除黨籍：

湖北省紀委監委消息：日前，經湖北省委批准，湖北省紀委監委對武漢市人民政府前黨組成員、副市長張光清嚴重違紀違法問題立案審查調查。

經查，張光清喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，串供堵口，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金；在組織談話函詢時，不如實向組織說明問題，在幹部選拔任用和調動等工作中為他人說情打招呼並收受財物；利用職權為親屬提供幫助謀取利益；違規干預、插手司法活動；貪欲膨脹，以權謀私，利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受巨額財物。

張光清嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，決定給予張光清開除黨籍處分，按規定調整其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

廣東省紀委監委消息：日前，經廣東省委批准，廣東省紀委監委對廣東省梅州市政府前黨組成員、副市長溫向芳嚴重違紀違法問題立案審查調查。

經查，溫向芳喪失理想信念，背棄初心使命，違反政治規矩，盲目輕信「政治騙子」，被騙巨額財物；無視中央八項規定精神，將應當由本人支付的費用交由他人支付；違背組織前則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用方面違規為他人謀取利益；公器私用，利用職權為親屬的經營活動謀取利益；政績觀扭曲，擅權專斷，不正確履行工作職責，造成不良社會影響；私欲膨脹，把公權力當作謀取私利的工具，利用職務上的便利為他人在征地拆遷、審批工程進度款等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

溫向芳嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予溫向芳開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中國工商銀行天津市分行前黨委委員、副行長張希剛被查：據中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組、湖北省紀委監委消息：中國工商銀行天津市分行前黨委委員、副行長張希剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組紀律審查和湖北省黃岡市監委監察調查。

據湖北省紀委監委消息：日前，經湖北省委批准，湖北省紀委監委對湖北省人大常委會代表工作委員會前副主任、人事任免工作委員會前主任趙東風嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，趙東風理想信念喪失，政治意識淡漠，履行全面從嚴治黨主體責任不力，培植個人勢力，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮金、消費卡，違規借用管理和服務物件車輛，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規改變公務行程借機旅遊；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用和職工錄用等工作中違規為他人謀利；搞權色交易；生活腐化，道德敗壞；紀法底線失守，「靠社吃社」，利用職務便利為他人在工程承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

趙東風嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，決定給予趙東風開除黨籍處分；由湖北省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

廣東省紀委監委消息：日前，經廣東省委批准，廣東省紀委監委對廣東省農村信用社聯合社前黨委書記、理事長王碩平嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，王碩平理想信念喪失，政治意識淡漠，對中共不忠誠、不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮金、禮品，違規接受打高爾夫球活動安排；違背組織前則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部職務晉升、崗位調整方面違規為他人謀取利益；違規擁有非上市公司股份；生活腐化墮落，道德品行敗壞，搞權色、錢色交易；紀法底線失守，將公權力當作謀取私利的工具，利用職務上的便利為他人在貸款審批、企業經營等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

決定給予王碩平開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。