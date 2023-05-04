台灣虎航獨家飛航日本岡山，配合即將進入日本岡山夏日水果的盛產季節，特別與日本岡山縣及全家便利商店合作，不僅以虎將及桃太郎元素推出期間限定的超萌主題店，民眾於活動期間至全家便利商店購買Fami!ce霜淇淋初夏新品－白葡萄霜淇淋，還可參加抽獎，有機會抽中日本岡山雙人來回機加酒行程。

由於一年之中平均有三分之二以上都是陽光普照的好天氣，讓日本岡山盛產各種美味水果，因而有「水果王國」的美譽，更是日本知名民間故事《桃太郎》的故鄉，連機場名稱也叫做「岡山桃太郎空港」。為推廣三方合作活動，台灣虎航攜手日本岡山縣及全家便利商店，以台灣虎航的人氣網紅虎將與岡山桃太郎為主要設計元素，於台北市的「全家」國父紀念館店和「全家」東南店打造超萌主題店。

從店舖門口的整片玻璃牆到店外樓柱上，都圍繞著虎將與桃太郎的可愛身影，其他包括桃太郎的動物好友小白狗、小猴子和雉雞也一起來湊熱鬧，超萌的模樣搭配繽紛的色彩，不僅超級療癒，更是非常適合拍照打卡和朋友們分享；兩家主題店將於5月5日至6月30日限定展出，歡迎民眾把握機會。

此外，全家便利商店人氣商品Fami!ce霜淇淋亦將於5月5日推出初夏新口味「白葡萄霜淇淋」，粉綠色的外觀、細膩爽口的雪酪口感，搭配白葡萄的酸甜果韻，整體口味清爽富層次，不論視覺及味覺都充滿初夏氛圍；而霜淇淋杯身也能看見虎將及桃太郎與他的動物好友們一同乘坐台灣虎航，象徵民眾品嚐水果風味霜淇淋的同時，還有機會直飛「水果王國」。

台灣虎航表示，5月5日至6月4日，凡於「全家」購買Fami!ce霜淇淋(口味不限)，即可獲得「搭台虎直飛日本岡山抽獎趣」活動抽獎券1張，可至「全家」會員APP「抽獎趣」進入活動專區參加投注，有機會抽中日本岡山旅遊大獎，獎項包含5000元旅遊金、日本岡山來回機票、日本岡山格蘭比亞大酒店雙人住宿券3晚，以及最大獎項日本岡山雙人來回機加酒行程等。