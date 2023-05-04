市場對去美元議題各有見解，部分專家、學者認為威脅被誇大，但國際危機組織（IGC）聯合主席法蘭克（Frank Giustra）警告，去美元化已成定局，問題不是會不會發生，而是什麼時候會發生。

商業內幕報導，法蘭克表示，去美元化已經無法避免，且有可能上升至國安問題。他說，美元失勢看似難以想像，直至俄烏戰爭爆發，美國及其盟友將俄羅斯排除在SWIFT金融系統之外。

法蘭克認為，此舉引發對美元的抵制，許多國家開始轉向非美元貿易，金磚國家已經積極展開以本幣交易的計畫，「金融系統建立在信任上，一旦被武器化，將失去其作為國際儲備貨幣主導地位所需的信任。」

俄羅斯如今的處境對各國而言是個警訊，多國央行已經開始減持美元、增持黃金。法蘭克表示，多數主權債都以美元計價，鑒於美元當前的水準，使債務難以負擔，此外，強勢美元推升商品價格，導致開發中國家面臨輸入性通膨。

法蘭預期去美元趨勢將持續下去，因為大多非西方國家都希望一個免於武器化或霸權風險的貿易體系，「這不再是會不會發生的問題，而是什麼時候發生的問題。」

法蘭克警告，美元需求下滑可能使通膨更加嚴峻，甚至是惡性通膨，或破壞美國社會結構債務和印鈔週期，「總之，美國每一任政府最終都會將去美元化視為國安問題。」

因此法蘭克呼籲，美國應該對任何新貨幣體系持開放態度，或許在政治層面上難以接受，但多元貨幣體系能讓貧窮國家處在更加公平的競爭環境，同時也能讓美國和世界在經濟和政治上獲得更長久的穩定。