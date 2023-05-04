中國外交部發言人毛寧4日表示，應英國國王查理三世邀請，中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將出席5月6日在倫敦舉行的國王加冕儀式。

此外，同時應葡萄牙、荷蘭政府邀請，韓正也將於5月7日至12日訪問葡萄牙、荷蘭兩國。