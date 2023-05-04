高雄市岡山區岡山北路1間工廠，今天凌晨於0時58分發生火警，火勢於02時00分控制，02時58分撲滅，所幸無人傷亡，財損尚待進一步調查。（高雄市消防局提供／林雅惠傳真）

高雄市岡山區岡山北路1間工廠，今天凌晨於今0時58分發生火警，消防局獲報後第一梯次派遣11車20人前往搶救；因閒置廠房廠內存放大量原物料、成品等易燃物品，消防人車到達前廠房已全面燃燒，指揮官請求支援並指示佈線搶救，積極侷限火勢，指揮中心隨即加派人車前往，共出動36車76人及義消19人，火勢於02時00分控制，02時58分撲滅，所幸無人傷亡，財損尚待進一步調查。