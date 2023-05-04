台北市政府4日舉辦「全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」，上午為兵棋推演，下午則是實兵演習，台北市長蔣萬安率一級首長共同參演，他表示，北市府表持料敵從寬、禦敵從嚴，追求和平但不畏戰，此次民安演習也有美方人員到場，但層級等不便透露。

民安演習以戰災應變為主軸，想定為2025年8月26日9時接獲通報，於台灣海峽中線已有對岸大量船隻集結，恐有戰事疑慮，總統蔡英文為因應國家安定，發布緊急命令進入緊急狀態，要求各部會即依應變計畫完成經濟、精神士氣、金融、醫療及科技等各項動員整備，並要求國防部提升戰備，確保台灣地區安全。

蔣萬安指出，今日上午為沙盤推演，下午則是實兵演練，民安演習依中央擬定，想定為戰災時，國軍無法支援救災任務，因此此次不僅為民安演習首次以戰災為主軸，且由北市自身調度、整合轄內資源，以確保地方治安、民生需求及軍事勤務資源等。

蔣萬安強調，北市府面對各類型災害秉持料敵從寬、禦敵從嚴，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的堅定立場，地方政府做好未雨綢繆、防患未然的萬全準備，同時深刻體認和平的重要性。因此維持和平、穩定及繁榮的生活環境，是政府的當務之急也是首要責任，身為首長必須一肩扛起，追求和平但不畏戰。

至於為何背景設定為2025年8月？蔣萬安回覆，很感謝各方參與沙盤推演的團體，由於北市的特殊氣候、人文等各種條件，依專家學者的意見規劃出演練過程，中央指導官也給予寶貴意見，都會納入未來相關演習、市政規劃的參考。

另，台中市政府4月13日進行民安9號演習，台中市長盧秀燕證實，美方有派員到場觀摩。蔣萬安也說，確實有美方人員到場，但層級等細節不方便透露，尊重相關安排。

國防部副部長柏鴻輝講評提及，演習精湛，經過精心設計、跨部會整合和全民共同努力，認為是非常成功的典範。蔣萬安也指出，是成功的演訓。