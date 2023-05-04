繼好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢驗出A型肝炎病毒，另1批「冷凍藍莓」也被驗到有A型肝炎病毒汙染。（本報資料照／潘虹恩台中傳真）

近期好市多冷凍莓果類商品接連驗出A型肝炎病毒，引發民眾恐慌，烏日林新醫院家庭醫學科醫師賴柏宇表示，感染A肝可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等症狀，數天之後發生黃疸，通常症狀與嚴重度會隨年紀而增加，呼籲民眾積極預防。

賴柏宇說明，A肝病毒主要有3種傳染方式，分別為食用、飲用受病毒污染的食物或水源、人與人接觸傳染以及血液傳染。食物方面，冷凍或未經徹底煮熟的食物容易帶有病毒，這也是最近好市多莓果讓人擔心的原因，接觸感染方面則通常是因為沒有正確洗手或性接觸而傳染。

賴柏宇指出，A肝潛伏期大約為15天至50天不等，平均大約為1個月（28至30天），但在潛伏期後半期就具有傳染性；A肝高流行區域，以孩子較容易受感染，但是台灣2014年至2017年數據顯示，台灣A肝感染以25歲至29歲的年輕人為感染高峰期。雖然感染A肝病毒不會造成慢性肝炎，但是急性感染仍然有千分之3的死亡率。

賴柏宇說，接種A肝疫苗是最有效也安全的預防方式，完整接種2劑疫苗者保護力甚至可以達到20年以上，其次注意飲水及飲食衛生，將食物徹底煮熟再食用也可以避免感染A肝。此外，保持良好衛生習慣以及安全性行為（避免肛交）也很重要。

他說，台灣感染率目前已下降到10萬分之0.5，且政策於2018年起針對幼兒常規接種A肝疫苗，但其他國家如非洲、南美洲、中國大陸、東南亞及南亞地區等仍有A肝流行，建議到該地旅遊者可考慮施打A肝疫苗。同時提醒，A肝疫苗算是很安全，但若施打第1劑有嚴重副作用就不能再打第2劑，另有未滿1歲兒童、中重症患者、發燒及孕婦等族群也不建議施打。