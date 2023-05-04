遠傳電信衝刺「圈粉經濟」，「遠傳心生活」APP推出二年多來成果豐碩，會員註冊數近500萬、活躍用戶數超過75％，大幅高於市場會員計劃活躍用戶平均率30％。秘密武器「遠傳幣」更成功提升用戶黏著度、創造可觀商機；日活躍用戶數較去年同期成長72％、會員開啟APP次數較去年同期成長34％；遠傳幣的發幣數年成長率達53％、兌換金額年成長3倍、流通率年成長84％，2022年更締造8億規模的點數商機。

「遠傳心生活」APP推出兩年多來深入融入用戶的日常，遠傳幣除了能在「遠傳心生活APP」消費折抵、遠傳friDay購物折抵、電信帳單折抵，還能透過購物回饋、遠傳friDay聯名信用卡消費回饋、APP簽到等方式累幣，應用場景多元，成功打造「圈粉經濟」。今年更推出「全新會員五大權益」，壯大鐵粉規模，豐富權益包含VIP會員可用1折遠傳幣兌換星巴克那堤蛋糕組合、還能以5折價格入手全能天后「2023 楊丞琳 LIKE A STAR世界巡迴演唱會」門票等專屬優惠。

此外，除了遠傳friDay聯名卡推出各式加碼回饋遠傳幣；用心寵粉的「全新會員五大權益」多元且豐富，超級會員日F-Day將每月更新的當月精選優惠收納至行事曆，讓會員一目了然、輕鬆掌握好康！更持續新增知名品牌的兌換商品，包括麥當勞、Mister Donut、85度C、肯德基、必勝客等美食指定套餐最低享有57折優惠，還可再抽遠傳幣或超商100元禮券，享受美食同時精省荷包！超值「加菜券」與上百種美食即享券一樣不容錯過，35遠傳幣可兌換原價99元的「有之和牛 火烤升級券」、30遠傳幣可兌換原價300元的「築間幸福鍋物 加菜券」，動動手指就幫自己賺回加菜金！

遠傳會員權益中的「折扣市集」貼近民眾消費生活，提供獨享訂餐廳、飲料、旅遊、看電影最高6％遠傳幣回饋，不同品牌輪番上陣，讓精打細算族每月在「遠傳心生活」APP都能刷到驚喜！五月份好康包含訂麻辣火鍋名店老四川享5％遠傳幣回饋；在AsiaYo訂旅宿享最高6％遠傳幣回饋；在ez訂購買好萊塢強檔電影票「星際異攻隊3」、「玩命關頭10」享1％遠傳幣回饋。