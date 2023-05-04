立委蔡適應表示，疫情解封，希望大家能多多支持創世的公益園遊會。（徐佑昇攝）

立委蔡適應（左）與市議員張秉鈞（右）與可愛的小哈雷妹妹們合照，活動當天亦會有相關體驗活動。（蔡適應辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

疫情趨緩，民眾開始走向戶外，已停辦園遊會3年的創世基隆院將於基隆國門廣場舉辦「520我愛您親子公益園遊會」，義賣所得為植物人安養與到宅服務經費。4日上午立法委員蔡適應及市議員張秉鈞、協辦單位蒞臨基隆分院，為園遊會活動宣傳拉開序幕，邀請大小朋友在美好的假日，一起至現場享美食、挑好物、做公益。

蔡適應表示，上周中央流行疫情指揮中心解除任務後，象徵我們的生活回歸正常，創世基金會為了植物人安養院的建設經費，特別舉辦義賣園遊會的活動。

蔡適應強調，他過去長期支持創世基金會的植物人安養照顧服務，幫助創世媒合企業募款，他也希望5月20日有更多的市民朋友能來國門廣場，一起支持公益義賣活動，支持創世的植物人安養服務。

將代表民進黨參選立委的市議員張秉鈞表示，感謝創世長期為植物人安養付出，他自己也經常捐贈尿布、白米等物資協助，也呼籲大家可以一同參與園遊會做公益。

主辦單位表示，「520我愛您親子公益園遊會」時間為5月20日上午10點到下午3點30分，活動現場有祐見麻糬、祐見靖好、三囍沙威瑪、野老闆披薩、油本潘油飯、金興蔴荖等基隆知名店家及餐車，共50個愛心攤位，當天捐贈15張未開獎發票，即可體驗小小波麗士變裝活動，還有小哈雷機車合影。

此外，還有多家愛心企業贊助百項摸彩好禮，有長榮桂冠酒店提供海景家庭套房平日住宿券一張（市價12600元） 、豪華套房平日住宿券一張（市價20000元）及World Gym基隆信義店半年會籍乙份（市價26704元）等大獎，每張園遊券皆附有摸彩券，買愈多中獎機會愈大。

創世基隆院院長李淑婷表示，園遊會籌備已久，但目前園遊券預訂不到五成，盼大家互相邀約，即日起至5月12日止，預訂園遊券一張一百元，即享「早鳥禮」，滿3張可索取妙管家洗衣精，滿5張可索取和平島門票，滿10張可索取三點一刻五穀粉。欲知相關活動，請洽詢專線（02）2421-4738。