為提升貨櫃提領效率、鼓勵建置智慧化車道，並優化貨櫃控管人力，財政部關務署基隆關日前表示，與台灣港務股份有限公司基隆港務分公司合作，於今年8月起，在基隆港西岸的南北櫃場採行光學字元辨識（OCR）控管貨櫃出站。

基隆關表示，長期以來基隆關都在基隆港東西兩岸的南北櫃場，派駐門哨監理人力，以人工方式控管貨櫃出站。隨著科技的進步，貨櫃集散站自主管理及海關導入科技查核已成為趨勢，基隆關從去年4月起，便輔導聯興國際通運股份有限公司及中國貨櫃股份有限公司的貨櫃出站門哨監理業務，將傳統的人力改為影像錄影稽核及現場巡查方式管理。

基隆關指出，由於OCR技術逐漸成熟，除車牌辨識外，亦可以人工智慧（AI）學習方式辨識貨櫃號碼，透過OCR控管貨櫃出站。如此一來，貨櫃車司機就不需要拿著運送單下車，以人工刷碼開啟柵欄機，將有助於貨櫃車出站更順暢。

基隆關表示，將自今年8月起正式實施，海關也將在正式上線前，辦理說明會解說相關作法及時程，若作業順暢，自10月起，海關不再派員常駐南櫃場門哨。若執行情況良好，南櫃場將改由北櫃場的海關派員以遠端管理，若司機出站時有問題，也可以對講機與海關人員聯繫。

此外，依據運輸工具進出口通關管理辦法第 30 條規定，應執行空貨櫃、電子 封條或相關抽核等需人工檢查部分，將於提領貨櫃時，提前通知司機應駛往北櫃場出站，基隆關也特別請運輸業者向所屬拖車業者宣導。

基隆關說，透過業者自我管理及智慧化等措施，業者可重新規劃門哨建物及貨櫃進出車道，增加場地及設施彈性運用空間，若進一步建置車道自動化比對系統，將可大幅增進貨櫃進出站效率，縮減船舶滯港時間，海關亦可將釋出的人力運用於查緝效能及通關服務的精進，達成業者與政府雙贏目標。