慧洋表示，目前有超過70艘船舶為指數連結型租金，受惠散裝市場邁入傳統旺季，運價回升反映至公司營收也較快，因此4月營收月增17％，營業利益率自3月的15%回升至4月的27％，累計前4月每股稅前轉虧為盈。

看好中長期散裝運力缺口，慧洋今年營運著重於船隊汰舊換新，4月董事會通過船舶採購案，將以每艘不超過3,200萬美元，向日本尾道造船購入三艘Handy（40,000 DWT）環保節能新船，目前總計尚有17艘新造船訂單，其中有10艘預計在今、明年陸續加入營運，其餘7艘預計於2026年交付。

另為因應今年兩大環保新規上路，慧洋將積極處分老舊船舶以增進船隊營運效率，4月底公告處分兩艘舊船，預計處分利益共1,300萬美元。

展望今年，慧洋持穩健樂觀看法，過去3～5年市場對中小型船舶的新造船訂單偏低，加上法規日趨嚴格，供給缺口日益增加，慧洋維持一貫穩定採購新造節能船政策，效益將逐步顯現。