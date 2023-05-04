桃園城市紀錄片4日頒獎，文化局期盼培訓更多民眾「用攝影機說桃園故事」。（呂筱蟬攝）

桃園城市紀錄片4日在中壢光影電影館舉辦培訓班頒獎典禮暨影展開幕，其中進階組學員陳清和的作品《將手》，勇奪總獎金33萬元成為最大贏家。影展即日起至6月1日止，每場皆安排導演或製作團隊進行映後座談，文化局培訓更多對影視有興趣民眾「用攝影機述說桃園故事」。

參與頒獎典禮的副市長蘇俊賓說，紀錄片與平常欣賞電影的節奏不一樣，是真的是發生的，以創作者而言，是一個孤獨而且很辛苦的過程，也許會學到一身好技術，但是有很多需要克服的地方，政府希望給予好的環境與舞台或是培訓資源，要對不離不棄的老師們以及充滿熱情的學員們表達感謝。

桃園城市紀錄片今年進入第10屆，今年透過徵選，共有12人成為學員接受課程培訓，進階組冠軍陳清和作品《將手》，描述為家將畫上臉譜的面師，凡人與鬼神官將的一線之隔，他們巧手的背後有許多不為人知的辛苦與辛酸，長時間的準備是精神與體力上的極大挑戰，全面細緻刻畫面師心底最深層的一面，因此獲得評審團青睞勇奪大獎。

林裕錡作品《台灣路權之戰》則是拿下基礎組第一名，全片講述台灣交通亂象，透過台灣機車路權促進會兩位主角與機促會的夥伴，看見他們並肩作戰抗爭，為機車族群爭取權益的過程。第二名吳峚臻、曾千芸《我家的追星夢》，講述在時代的演變下3代人不同的追星方式，特別的是他們2人仍是高中在學生，展現出桃園城市紀錄片向下紮根，吸引各年齡層人士參與。

桃園城市紀錄片影展今年分為3個主題單元，除有本屆入選影片放映外，另外更有以城市議題和旅程作為主題的《城市剖面》與《追憶旅程》，每個場次皆有業界紀錄片導演的映後觀摩講座，與觀眾面對面交流分享創作理念與想法，民眾可至中壢光影電影館及中央大學107電影院觀賞。

而本屆10位導演的作品將於滾動力rollor頻道、CNEX紀實頻道（MOD 600台）及桃園有線電視頻道播映，並部分成為孢子囊電影院的上架片單。另將會在花蓮鐵道電影院合作播映歷屆作品，讓作品走出桃園，推動跨縣市影像交流。