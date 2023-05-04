「享得道Hotel」三樓義式餐廳「沐青」推出下午茶麵包放題，多達27款麵包輪番上菜。（馮惠宜攝）

台中也有午茶麵包放題了！星享道酒店集團旗下「享得道Hotel」插旗水湳經貿園區，飯店三樓義式餐廳「沐青」全新開幕，鎖定午茶客群，推出下午茶麵包放題，多達27款麵包輪番上菜，更有現做甜點、沙拉、Pizza、飲品等，讓麵包控可以大啖日式職人手作麵包，不怕傷荷包。

遠眺中央公園的「享得道Hotel」，呼應台中綠肺的美稱，將三樓的義式餐廳「沐青」打造為城市綠洲，使用溫室植栽、盆景裝扮整個餐廳，用綠意為城市生活加點新鮮蓬勃，餐點主打義式料理，多款義大利麵、燉飯等搭配溫室般的綠意妝點，更讓人胃口大開。

享得道Hotel三樓的義式餐廳「沐青」餐點主打義式料理，多款義大利麵、燉飯等搭配溫室般的綠意妝點，更讓人胃口大開。（馮惠宜攝）

享得道Hotel三樓的義式餐廳「沐青」餐點主打義式料理，多款義大利麵、燉飯等搭配溫室般的綠意妝點，更讓人胃口大開。（馮惠宜攝）

「沐青」餐廳由原星享道酒店國際自助餐主廚郭誌隆擔任享得道Hotel主廚，攜手旅日烘焙師李志豪坐鎮，倆人聯手推出美式料理及職人麵包，也復刻星享道18號烘焙坊受歡迎的手作麵包、甜點，烘焙師李志豪將日本職人精神注入每一個麵包中，堅持無添加化學香料，讓消費者體驗最細膩純粹的幸福下午茶時光。

「沐青」也推出中部唯一麵包放題，除歐式麵包之外，更有紅遍日韓的正港台灣胖的蔥蔥圓麵包及蒜蒜條麵包等共計27款，每日隨機十款上菜。（馮惠宜攝）

為了滿足麵包控，「沐青」也推出中部唯一麵包放題，除歐式麵包之外，更有紅遍日韓的正港台灣胖的蔥蔥圓麵包及蒜蒜條麵包等共計27款，每日隨機十款上菜，搭配各式甜點、沙拉、Pizza、飲品等，全台熱門的鹹甜組合在下午茶時段都能無限享用。