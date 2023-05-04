女生也能獨自操作農膜回收機，邊推邊快速收捲農膜，還能同時震落農膜上的雜草、土砂。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

農膜回收機市價約17萬5000元，中央、地方都有補助，產銷班只要負擔25％就能購入。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣國姓鄉福龜盛產草莓，栽種草莓使用過的廢棄農膜回收困難，讓公所很頭痛，農糧署、南投縣府農業處4日舉行農膜回收機示範觀摩會，強調中央、縣府提供產銷班7成5的購機補助，鼓勵農友利用農膜回收機做好前端處理，增加廠商回收意願，一起做環保，農友說：「農膜回收機很方便，加上有輔助，真的很心動。」

農友指出，栽種草莓時會使用農膜，防止雜草孳生，並搭設網室等防病蟲害，但收成後，使用過農膜沾染大量泥土、雜草，回收業者拒收，清潔隊也不收農業廢棄物，相當麻煩。這次參加農膜回收機示範觀摩會，實地操作機器前進，發現田間拆除固定設施的農膜快速捲進轉盤成綑，機具震動裝置也能將農膜上的雜草、土砂震落，非常方便，連身材嬌小的女生也能獨自操作。

農糧署農業資材組科長李協昌指出，農膜回收機市價約17萬5000元，現在中央補助50％，縣府加碼補助25％，產銷班只要負擔25％就能購入，建議由不同作物產銷班共同購買，不同作物產期不一，可分別使用，讓機具發揮最大效益，未來將輔導農民成立「農膜代收隊」，協助回收廢棄農膜，增加收入。

果農陳諺宏表示，他栽種約4分地的草莓，每次產期要使用逾2800公尺的農膜，過去採收後須2人1組邊拆邊捲農膜，耗費人力、時間，農膜回收機1人可操作，又有輔助，真的很心動。

縣府農業處長陳瑞慶說，國姓鄉草莓栽種面積約10公頃，其他蔬果作物也會使用農膜，建議選在天氣好、土壤乾燥時操作農膜回收機，將廢棄農膜綁好摺疊整齊，增加回收意願，並提高回收金額，目前魚池鄉已協助農民建立廢棄農膜回收機制，維護環境品質。