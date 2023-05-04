國民黨台北市港湖區立委初選 3 日落幕，在新北市長侯友宜協調下，議員游淑慧主動退選、禮讓李彥秀，而市黨部有意安排游淑慧轉戰士林大同的艱困選區，對上議員王世堅。前立委郭正亮今( 4 日)指出，士林大同最關鍵的人物就是初選落敗的現任立委何志偉，何家在士林能影響 1 萬票。游淑慧也認為，王世堅初選出手太重已經重傷何志偉，若基層有裂痕，國民黨就有機會勝選。

游淑慧今在《大新聞大爆卦》節目中透露，她宣布退選後，有找前高雄市長韓國瑜喝咖啡，談到黨部希望她去挑戰王世堅，韓國瑜就笑的很開心，也直言說這區非常困難，而韓國瑜也給她建議，「就記得一件事情，每天陽光燦爛跑基層，就像他當年選高雄一樣，讓大家看到這個選區我們是一個陽光燦爛的候選人，不要愁眉苦臉」。

同台的前立委郭正亮也給游淑慧建議，「趕快跟何志偉有交情阿」，何家的票是最關鍵，士林大同其實沒有這麼綠，民進黨最多贏 10%，是55%比45%的盤。他也直言，何家在士林一定有超過 1 萬票，因為有一整個系統，經營很久再加上陽信系統，所以重點是何家願不願意幫王世堅。

游淑慧也直言，初選過程中，王世堅的出手真的太重，何志偉到現在都還有點不滿，甚至今天還自嘲是「惡魔」；游也提到，她認識何志偉其實比認識王世堅還久，她在北市府當公務員時，何志偉還是新科議員，十幾年來何志偉一直是很有禮貌的人，不管對藍對綠都能講道理，所以這次王世堅出手這麼重，對何志偉來說一定是重傷。

游淑慧表示，如果這次是何志偉出戰，就完全不會考慮，但若是王世堅參選，因為王在南士林也沒有經營，再加上支持何志偉的基層心裡還有裂痕，就會是國民黨勝利的曙光。