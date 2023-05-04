近年來精神病人社會案件頻傳，桃園療養院為精神醫療的核心醫院，日前有名獨居奶奶因患有失智、妄想精神症，遲遲無法接受治療，所幸在桃園療養院與部立桃園醫院的跨院合作下，成功及時拯救1條寶貴性命。

桃園療養院表示，日前有名84歲且獨居在龜山區的老奶奶，本身患有失智症又被妄想精神症狀干擾，因而無法接受醫療，經衛生局轉介納入疑似或社區精神疾病照護優化計畫，由桃園療養院社區居家醫療團隊介入，持續追蹤老奶奶的病況並積極安排至桃園醫院住院。

桃園醫院在檢查時意外發現老奶奶的心臟節律器電池即將沒電，趕緊轉診至心臟外科及時安排更換，在桃園療養院、部立桃園醫院「雙桃」的合作下，給予老奶奶積極治療與追蹤，照顧其身心狀況，最後老奶奶順利出院返家。

桃療居家治療副護理長李宜倫說，針對疑似精神疾病個案最困難在於缺乏病識感，這位老奶奶從未覺得自己需要被幫助，醫護人員在介入初期常被拒於門外，需要持續關懷並和她建立起關係，經過3個月的關懷追蹤才順利讓她銜接上醫療。

桃療說明，社會安全網第2期計畫是針對社區精神疾病個案，所提出的疑似或社區精神疾病照護優化計畫，希望對於社區間疑似精神疾病或高風險卻缺乏醫療介入的民眾，進行綜合評估並制定個別化的追蹤計畫，適時協助他們及時接受治療，進而達到社區安寧，盼讓社區邊緣角落的弱勢族群也能得到妥善的照護，減少社會憾事。

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