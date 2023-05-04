慧洋表示，公司目前有超過70艘船舶為指數連結型租金，受惠散裝市場邁入傳統旺季，運價回升反映至公司營收也較快，因此，4月營收較上月攀升，前4月也轉虧為盈。

看好中長期散裝運力缺口，慧洋今年營運將著重於船隊的汰舊換新，在新船採購佈局上，公司於4月份董事會上再通過船舶採購案，將以每艘不超過32百萬美元，向日本尾道造船購入三艘Handy（40,000 DWT）環保節能新船，目前總計尚有17艘新造船訂單，其中有10艘預計在2023、24年陸續加入營運，其餘7艘則預計於2026年交付。

此外，為因應今年兩大環保新規上路，慧洋將積極處分老舊船舶以增進船隊營運效率，處分損益則依實際交船時程進行認列，慧洋指出，針對短程、以及開發中國家港口設施限制下，二手船舶需求仍在，截至4月底，公司已公告處分兩艘舊船，預計處分利益共1300萬美元，而亦有其餘多艘船舶正在洽談中。