縣議員鍾素政關切台鐵老宿舍群後續處理計畫。（王志偉攝）

花蓮玉里車站前鐵道宿舍群上週發生大火，6棟建築受損，因建築具文資身分，議員鍾素政今天質詢時說，老舊空屋滿地酒瓶菸蒂，疑似被農民佔用，質疑文化局文資保存管養到底發生什麼問題，文化局長吳勁毅說，宿舍群所有權屬台鐵，已建議台鐵就受損建物緊急支撐，未來計畫辦撥用、進行修復再利用。

玉里車站鐵道宿舍群，位於大同路、康樂街，面積約5108平方公尺、共22戶，目前8戶仍以人居住。該處為日治時期台東線鐵道第一期自花蓮港至璞石閣（玉里）南端點站，是東部鐵道開發重要一環，具1930年至1960年代重要參考價值，至今已有90年歷史。2019年花蓮縣文化局公告為聚落建築群。

玉里車站鐵道宿舍群位於大同路、康樂街，上月28日傍晚起火，火勢大，6棟老建物被燒毀。（縣議員鍾素政提供）

玉里車站鐵道宿舍群位於大同路、康樂街，上月28日傍晚起火。（花蓮文化局提供）

上月28日傍晚6時許傳出大火，大同路181巷2號至12號6棟老建築遭大火焚毀，因平時沒有人居住，有街友在附近活動，引起外界質疑握能妥善管理導致文資產業付之一炬。

縣議員鍾素政說，玉里鎮的林務局、台鐵局的日本時代宿舍、官舍，在地希望政府予以活化、規劃成為青年創意發揮的基地，但縣府卻不夠積極造成文化資產遭毀。縣府稱委外給專業團隊每3個月訪查一次建物狀況，但每次訪視報告幾乎都是「複製貼上」，顯示門窗受損、遊民占據及建物破損等情況都沒有改善，如果文化局已訪視也告知台鐵，為什麼還有遊民在裡面，成為治安死角。

對此，文化局長吳勁毅說，依照文資法28條，只有古蹟、歷史建築或紀念建築3種，如有損壞之虞，文化局得通知限期改善，屆期未改善者得逕為管理維護及修復，並徵收代履行所需費用，或強制徵收土地，但聚落建築不在可強制作為的範圍內，主管機關只能提供建議。

他說，玉里車站鐵道宿舍群的財產所有權人及管理人是台灣鐵路局，日常維護管理是台鐵負責，文化局為文化資產主管機關，花蓮縣設置文化資產防護專業服務中心，辦理縣內88處文化資產每季一次的巡察訪視，每次發現問題均有通知台鐵台東工務段來改善，台鐵若負起責任積極處理，應該能避免意外發生。

吳勁毅說，火警後，文化局已建議台鐵局先封鎖現場、後續設置簡易圍籬、並就受損建物做緊急支撐，以防塌陷，並裝圍籬、監視器，由於古蹟仍有歷史意義及修復價值，修復再利用計畫也預計今年或明年提出，向中央爭取經費，希望向台鐵或國產署辦理撥用。