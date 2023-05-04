消防人員撲滅火勢。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市前鎮區梧州街4日下午發生1起住宅火警，火勢相當猛烈，濃煙直竄，消防局出動人車趕往搶救，所幸無人受困，確實起火原因待消防隊滅火後調查。

現場是3樓透天、頂樓加蓋鐵皮建物，消防人員抵達時1樓及2樓已經起火，並延燒到門外機車和回收物，火勢相當猛烈，現場竄出大量濃煙，緊急佈線搶救。

警方也到場實施交通、人員管制，於下午4點50火勢撲滅，消防員進入火場再度確認，所幸無人受傷受困。詳細起火原因待火調科進一步調查。