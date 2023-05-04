中央銀行今天公布3月理監事會議事錄摘要，揭露當初升息半碼的決策過程，內容指出，央行理事憂心電價上漲等因素將加劇通膨預期，強調通膨是燃眉之急，央行應該堅定表達對抗通膨的態度。

中央銀行3月23日舉行第1季理監事會議，考量台灣物價上漲壓力仍高，決議升息半碼（0.125個百分點）、利率連5升，重貼現率將升至1.875%，創近8年新高紀錄。央行有別於過往溫和作風、大膽放鷹，讓市場人士相當意外。

央行今天公布的議事錄摘要，揭露全體理事一致同意升息半碼的考量因素。有央行理事會中直指，通膨問題是燃眉之急，贊同持續升息以抑制通膨預期。

央行理事認為，央行將今年通膨率預測值上修至2%之上，顯示通膨壓力仍在，而且4月起電價調升，恐對未來物價持續上漲造成壓力，贊同調升利率對抗通膨。另位理事憂心，4月起電價調漲後，將帶動新一波物價上漲。

也有央行理事表示，外食費、房租等價格持續上揚，加上全民普發新台幣6000元、電價調漲、服務業疫後回溫、民眾對物價上漲的感受等因素，都可能進一步推升民眾通膨預期，形成消費者物價上漲率（CPI）上漲壓力；雖然台灣的總需求及物價仍屬可控，為了避免民眾產生通膨預期心理，同意升息半碼。

另位理事則指出，考量民眾的通膨預期心理，央行此時不宜停止升息，以避免打擊通膨的決心受到質疑。