有些人容易有便祕問題，就算吃很多菜仍排便不順。中醫師陳國誌提到，吃了蔬菜仍無法改善便祕，應從體質做調理，其中便祕體質分3種，包含腸胃積熱型、壓力氣滯型及氣血虛弱型，相對應的改善茶飲分別是決明子山楂菊花茶、陳皮青皮玫瑰茶及何首烏枸杞茶。

陳國誌在臉書粉專「翰醫堂中醫診所」指出，便祕體質分3種，第一是「腸胃積熱型」，這類人通常是吃太多燥熱食物，例如燒烤、煎炸類或體質較燥熱，糞便常呈現乾硬、一粒一粒的狀態，建議多吃清涼、富含膳食纖維的蔬果，例如西瓜、苦瓜、蓮藕、冬瓜、胡蘿蔔等，盡量避免過多辛辣、油膩食物，比如辣椒、生薑、蒜、燒烤煎炸食物。

陳國誌說，腸胃積熱型者可多喝「決明子山楂菊花茶」，具有潤腸通便的作用，能促進腸胃蠕動、增加腸胃的收縮力，此外菊花還有清熱解毒作用，能夠緩解因便祕引起的煩躁、口渴等不適，平時也要多補充水分，有助排便更順暢。

第二種是壓力氣滯型，通常因情緒壓力大、緊張焦慮所導致，腸道蠕動較慢，糞便長時間停留在腸道引起便祕，通常發生於久坐、壓力大的上般族，飲食建議清淡、易消化、富含膳食纖維的食物，例如蔬果、全穀類、豆類，避免攝入過多高脂、高蛋白、高糖、辛辣類食物，茶飲建議喝「陳皮青皮玫瑰茶」，緩解便秘，玫瑰花還具有清熱解毒、抗氧化、養顏等作用。

第三種是氣血虛弱型，年紀大長輩較常出現，天氣冷或體質寒涼，容易使腸道傳送困難，這類人體質較虛弱，建議多吃滋陰補氣、養血益氣的食物，例如黑豆、紅棗、龍眼肉、山藥、芝麻等，能提高消化吸收力，茶飲配方建議「何首烏枸杞茶」，何首烏、枸杞、大麥、黨蔘有助於調節腸道功能，增加腸道內容物的流動性。