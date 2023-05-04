美國國防部在星期三發布對烏克蘭的第37批安全援助物資，主要是各類型的彈藥，子彈、砲彈、榴砲彈等。但是其中包括了海蛇70(Hydra 70)空用式 非導引火箭，這是美軍戰機、直升機常用的火力，但是烏克蘭沒有美軍戰機，所以這批海蛇火箭安裝在哪裡?值得玩味。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這一批彈藥總價達到3億美元，其中包括M142海馬斯(HIMARS)的227公釐火箭彈、105公釐榴砲彈藥，各種口徑的機砲彈藥，子彈等等。

比較特殊的是，當中有一批海蛇70型火箭，它的口徑約70公釐，是多半安裝在蜂巢狀發射器裡，由固定翼戰機或直升機發射，提供空對地火力壓制、煙霧遮蔽、照明以及直接、間接火力。

美國陸軍地勤人員安裝海蛇火箭。(圖/美國陸軍)

俄國也有類似的S-8航空火箭，S-8的口徑為80公釐，兩者性能各有千秋，S-8彈頭較重，但是射程短，只到4公里；而海蛇-70彈頭重量輕，射程卻更長，可達8公里。

美國這次提供的海蛇70火箭沒有特別標注形號，因為它應該傳統的無導引型；BAE系統公司在2020年設計出海蛇70的導引套件，稱為 先進精確殺傷武器系統(APKWS) ，採用雷射導引，使海蛇70搖身一變成為雷射導引飛彈，打擊效率更高。