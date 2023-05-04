北市「民安9號」實兵演習登場。（消防局提供）

台北市政府於4日舉辦「台北市政府112年全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」，上午為兵棋推演，下午則是實兵演習，市長蔣萬安、副市長李四川、林奕華暨市府主要局處一級首長均全員出席共同參演。

消防局指出，本次演習以「戰災應變」為主軸，主要驗證假設戰事爆發，市府將立即啟動聯合應變指揮管制中心及備援中心開設，及災防告警訊息（CBS）發布，府各首長分別進駐，驗證市府即時應變能力。

北市「民安9號」實兵演習登場。（消防局提供）

北市「民安9號」實兵演習登場。（消防局提供）

演習項目特別重視空襲疏散撤離，其中101金融大樓現場就動員達2400人。而市府也演練了戰時收容救濟站、物資配售、傳染病防治及重大災害搶救，並首次動員現役及退役的替代役男共同參演，展現蘊藏的無窮民力。

消防局表示，北市府演習參考烏俄戰爭及台海緊張情勢的情境，結合複合型災害為想定背景，市長蔣萬安在白皮書政見中就已提出在現有平、災應變基礎上，建構戰時的轉換機制，做到「平時、災時、戰時」三位一體的管理，今日的民安演習，就是驗證無論發生任何類型的境況，北市府均能第一時間啟動因應，有效維護台北市民的生命及財產安全。

北市府指出，軍民本一家，而且民物力的運用，更是國防中重要的一股支撐力量，北市強調此次演習，在於「備戰而不求戰」，透過演習讓民眾了解市政府在做準備、也有保家衛國的能力，追求和平與安定的生活才是最重要的。