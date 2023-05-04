口咽癌等相關頭頸癌近年來在全球大量增加，甚至被稱之為流行病，造成這種癌症的主要原因是人類乳突病毒（HPV），這病毒也是子宮頸癌的主要原因，研究指出，口咽癌主要的危險因子是性行為、尤其是口交。一生中有6個以上的口交伴侶者罹患口咽癌的機率，是不口交者的8.5倍。

根據澳洲的《科學警報》（Science Alert）報導，口咽癌近年來大幅增加，在英、美兩國，口咽癌目前已比子宮頸癌更常見。HPV是透過性行為傳播，口咽癌的主要風險因素是一生中性伴侶的數量，一生中有6個或更多口交夥伴的人患口咽癌的可能性是那些不進行口交的人的8.5倍。

該報導指出，在過去的20年中，西方喉癌的發病率迅速上升，以至於有人稱之為流行病。這是由於被口咽癌（即扁桃體和喉嚨後部的區域）的特定類型喉癌的大量增加。

行為趨勢研究發現，口交在一些國家非常普遍。一項針對近千名因「非癌症」原因、接受扁桃體切除術的研究發現，80%的成年人稱其人生曾進行過口交。所幸這群人中僅一小部分罹患口咽癌。

至於為何有此現象，至今尚不清楚，流行的理論是大多數人都感染了HPV 病毒並能夠完全清除此病毒，但少數人無法擺脫此病毒，可能是因為他們的免疫系統的某個缺陷所致。這類患者體內的HPV病毒能持續複製，且隨著時間推移，可能會導致宿主細胞癌變。