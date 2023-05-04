司機不願意繼續載送酒醉的韋男到新竹，引發無妄之災。（民眾提供）

27歲韋姓外籍學生4日在台中火車站搭計程車，抵達外埔區建教合作公司後，接著又叫司機載他去新竹該公司合作的學校，司機不願意，酒醉的韋男憤將車內雜物及後車牌拔下丟在馬路上，警方獲報趕到柔性勸阻無果，實施強制力及動用辣椒水逮捕韋男，全案訊後依妨害公務罪嫌送辦。

大甲警分局外埔分駐所4日14時13分許接獲報案，民眾稱於外埔區大馬路上有計程車司機與一名男子發生糾紛，雙方在道路上爭執，為避免發生意外，民眾趕緊報警請警方協助處理。

據了解，韋姓外籍學生今日從台中火車站攔下計程車後搭乘，他先前往外埔區建教合作的公司後，接著要求司機載他至新竹該公司合作的學校，但司機不願繼續載送並要求他下車。

雙方爭執不下，韋男將車內雜物及計程車後車牌拔下後丟在馬路上，此案從消費糾紛演變為互相拉扯推擠。經警方到達現場後將兩人分開，並試圖安撫韋男，但他疑酒後情緒高漲，不聽警方制止，警方柔性勸阻無果後實施強制力及動用辣椒水逮捕韋男，全案訊後依妨害公務罪嫌移送法辦。

大甲警分局呼籲，民眾搭乘計程車如有消費糾紛，應秉持理性溝通為原則，切勿酒後藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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